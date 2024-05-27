شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي ونظيره الصينى يحضران منتدى التعاون العربى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية لدعوة الرئيس الصينى "شى جينبينج" للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية، ستتضمن عقد مباحثات قمة بين الرئيس والرئيس الصينى، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، حيث ستتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون فى مختلف المجالات، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وصرح المستشار د.أحمد فهمى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية أن المباحثات ستشمل كذلك مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب فى غزة، وسبل استعادة الاستقرار فى المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية.

كما أنه من المقرر أن يلتقى الرئيس برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة فى مجالات متعددة، حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، فى ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى المباشر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الزيارة ستتضمن أيضًا حضور الرئيس السيسى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى العاشر لمنتدى التعاون العربى الصينى الذى يعقد يوم 30 مايو الجارى، بمشاركة الرئيس الصينى وعدد من القادة العرب، والذى من المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها.