شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني مسؤول: الهجوم على محور فلادلفيا يخلق أوضاعا ميدانية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر أمني مسؤول خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية إن هذا ما حذرنا منه منذ شهور.. والهجوم الإسرائيلي على محور فلادلفيا يخلق أوضاعا ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد.

وكان العقيد اركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أكد أن القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقات بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين .