شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: لا مكان آمن في غزة والحرب الحالية بلا قيم ولا تحترم القانون الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا، تعليقا على مجزرة الأمس برفح الفلسطينية، إنه حتى ظهر اليوم كان هناك معلومات غير مؤكدة بأن هناك عدد من المفقودين، موضحا أنه خلال الساعات القادمة يكون هناك صورة أوضح حول مصير بعض موظفي الأونروا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، عبر قناة "دي إم سي"، المكان الذي قصف ملاصق لأكبر مقرات الأونروا لتخزين الوقود والمواد الغذائية، وفي داخله وحوله آلاف النازحين، مشيرا إلى أن كل الأماكن غير آمنة وقد يتحرك الناس بضعة الكيلو مترات وكل المناطق خطيرة للغاية.

وشدد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا، على أنه لا مكان آمن في غزة، وأن الحرب الحالية بلا قيم ولا تحترم القانون الدولي.