شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى مطلع: مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت "قناة القاهرة الإخبارية" عن مصدر أمنى مطلع قوله، إنه تم تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث لتحديد المسئوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلاً.

التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندى على الحدود تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلى وعناصر من المقاومة الفلسطينية.. أدت إلى إطلاق النيران فى عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصرى باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.

على المجتمع الدولى تحمل مسئولياته من خطورة تفجر الأوضاع على الحدود المصرية مع غزة ومحور فيلادلفيا ليس أمنيًا فقط لكن لمسارات تدفق المساعدات الإنسانية.

مصر تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود.

مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا.