شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نصيب الفرد من السكر ببطاقة التموين بعد استيراد 750 ألف طن.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة المخزون الاستراتيجى من سلعة السكر، من خلال التعاقد على شراء 750 ألف طن سكر خام من الخارج، وكذلك إنتاج السكر المحلى من البنجر حاليا لتوفير السلعة للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كما تصرف الوزارة السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة، فمثلا البطاقة المقيد عليها 6 أفراد تحصل على 6 كيلو سكر، كما تطرح الوزارة أيضا السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التى تتضمن 4 أفراد فأكثر.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن التعاقد على شراء كمية 250 ألف طن سكر خام تصل خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2024 ليكون إجمالى الكميات التى تم شراؤها من السكر الخام لتعزيز أرصدة البلاد من السكر 750 ألف طن وصول خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر أكتوبر 2024، وذلك فى ضوء تعزيز المخزون الإستراتيجى من السكر وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء باستمرار شركات بنجر السكر فى إنتاج السكر من البنجر وطرحه بالأسواق.