شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. على موقع الوزارة الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 واللجنة التي سيؤدي بها الامتحان والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، اليوم الاثنين ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.

وتوضح الوزارة أنه تم إتاحة البيانات منها ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 من خلال الموقع الالكترونى عبر الرابط التالي:



https://moe-register.emis.gov.eg/

وأكدت الوزارة أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس غدا الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024.