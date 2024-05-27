شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف 7 معلومات عن الملابس الصديقة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الآونة الأخيرة ظهر مفهوم الاستدامة وارتبط ارتباط وثيق بعدد من المجالات فمثلا نسمع مصطلح النقل المستدام، الزراعة المستدامة، الصناعة المستدامة، والاستدامة هنا تعنى أنها تراعى الأبعاد البيئية والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، طبقا لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 وايضا ترتبط بالأرض والمناخ والحد من الانبعاثات.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن صناعة الملابس والاستدامة فيها.

1- صناعة الملابس من الصناعات التى تستهلك مياه بغزارة خلال عمليات التصنيع والإنتاج.

2- صناعة الملابس أيضا من الصناعات التى ترتبط بها الموضة وهى ما ينجم عنها ملابس ليست على الموضة مع تجددها، وهو كان النقطة الرئيسية فى ميثاق الموضة الذى تم إطلاقه على هامش قمة المناخ cop26 بجلاسكو.

3-مصطلح الموضة المستدامة، كدعوة لتغيير أسلوب اختيار للملابس الصديقة للبيئة، كنوع من مواجهة التغيرات المناخية، حيث أنه حاليا ترتفع درجات الحرارة العالمية، وتتأرجح بين 1.1 إلى 1.2 درجة مئوية، بشكل أعلى من عصر ما قبل الصناعة، ولأن التأثيرات المناخية أصبحت حقيقة، بدأ العالم يتوجه نحو الاستدامة.

4-صناعة الملابس الصديقة للبيئة، وهو ما تم تسميته بالموضة المستدامة الخاصة بالطريقة التى تتبعها العلامات التجارية لصنع ملابس صديقة للبيئة، لتقلل من التأثيرات الضارة الواقعة على البيئة فى أثناء عملية التصنيع، فى نفس الوقت، مراعاة العاملين على إنتاج الملابس المستدامة.

5- الملابس المستدامة هى ملابس صديقة للبيئة، مصنوعة من ألياف نباتات طبيعية، وقابلة للتحلل أو مُعاد تدويرها.

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‏6- تعتمد صناعة الملابس المستدامة على محاصيل زراعية تنمو بدون استخدام أسمدة أو مبيدات حشرية أو مواد كيميائية.

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7- ‏صناعة الملابس المستدامة أيضا تعتمد على تقليل استهلاك كميات كبيرة من الطاقة أو المياه.

