شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الثلاثاء.. انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وفرص أمطار خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز تفاصيل طقس اليوم

انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية

شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء

مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

نشاط رياح على أغلب الأنحاء

فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة