شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة والصناعة: الدولة تستمع لمشاكل وطلبات القطاع الخاص بصفة مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن افتتاح أكبر مجمع صناعى ببرج العرب، قائلا:" نسير منذ فترة على نهج بأننا نقوم بعمل زيارة أو اثنين كل أسبوع لمصانع القطاع الخاص، ونريد أن نبعث برسالة بأهمية سياسة ملكية الدولة.

وأضاف أحمد سمير خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الدولة تستمع لمشاكل وطلبات القطاع الخاص بصفة مستمرة، وكل أسبوع يتم عقد اجتماعين أو 3 معهم، ونتعرف على رؤيتهم للفترة المقبلة.

تابع أحمد سمير، قمنا بافتتاح مصنع بلاستيك وبدأنا نرى أن الشركات بدأت فى أن تعتمد على قسم للأبحاث والتطوير وبدأ فى إيجاد حلول للمشكلات والتغلب عليها، ثم بدأ الأمر يتكرر فى عدة مصانع، وذلك نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية التى أثرت علينا.