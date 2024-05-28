شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يحرص خلال زيارته على مناقشة طلبات توسع المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن جولة رئيس الوزراء قائلا:" الجولة تأتى فى إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولى على متابعة النشاط الاقتصادى فى القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد، وعلى رأسها قطاع الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الغرق من الزيارات هو متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات المختلفة وما وصلت إليه الدولة من حجم إنتاج وقدرتها على التوسع، موضحا أن رئيس الوزراء دائما ما يسعى خلال زيارته الميدانية على مناقشة أى طلبات للتوسع لأصحاب الشركات والمشروعات والعمل على توفير الدعم لهم.