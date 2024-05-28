شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: غرامات للراكب بدون تذكرة بعد إتاحة الحجز بمنافذ الدفع الفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت هيئة السكة الحديد، على ضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك لحجز التذاكر لعدم تعرضه لدفع الأجرة والغرامة المقررة، وذلك بعد إتاحة الهيئة صرف التذاكر من أكثر من وسيلة إلكترونية، ولم يقتصر صرف التذكرة من شباك التذاكر فقط.

وأكدت الهيئة، أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة ، مناشدة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنها أتاحت الحصول على تذاكر السفر على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع، لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - الثالثة المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى 4 قطارات VIP بالوجه البحرى ارقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية، حيث تقدر عدد نقاط البيع بمنظومة الدفع الفوري التي تعاقدت معها السكة الحديد، 820 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية .

هذا بالإضافة إلى إتاحة الحجز من خلال موقع الهيئة

https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home

وكذلك تطبيق الحجز الخاص بالهاتف المحمول

اندوريد

https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf

ايفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902

ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.