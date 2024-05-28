شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزل فى حى الدرج شمالى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمنطقة بني عامر في حي الدرج ، كما جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها على منزلين لعائلتي حجاج وحنيف في رفح الفلسطينية.

وأدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد قصفها خيام النازحين في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، بينهم نساء وأطفال.

كما أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القصف الإسرائيلي العنيف على خيام النازحين والذي تسبب في مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء.