شكرا لقرائتكم خبر عن ‎نصائح وزارة الزراعة لفحص الأغنام عند شرائها.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عددا من النصائح للمواطنين للتعرف على كيفية فحص الأغنام باليد عند شرائها بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



‎1- فحص الرقبة: التأكد من امتلاء الرقبة باللحم وخلوها من الدمامل والخراريج.

‎2- فحص الظهر: حيث يجب أن يكون الظهر مستوي وعريض وممتلئ باللحم.

‎3- يجب التأكد من عمر الخراف لأن الزيادة في العمر تؤدى إلى فقد طراوة اللحم خاصة في الذكور . فالعمر الملائم لذبح ذكور الأغنام : من 1 - 2 سنة، وأفضلها فى عمر 8-12 شهرا، ويمكن تسنين الأغنام من خلال فحص القواطع من الأسنان، ويتم بفتح الفم وملاحظة حالة القواطع وهى الأربعة أزواج الأمامية من الأسنان في الفك السفلى فيتم تحديد عمر الحيوان كالآتي:

‎4- العمر أقل من 1 عام : تكون القواطع متجانسة صغيرة الحجم ليس بينها فواصل - لونها يميل للون الأبيض .

‎5- العمر ما بين عام - 1.5 عام : يبدأ الحيوان في تغيير الزوج الأول من القواطع – فيسقط الزوج اللبني الأوسط أولا ثم يبدأ في التبديل، ونمو القواطع الدائمة مكانها حتى تكتمل عند عمر 1.5 سنة حيث تتميز بالطول عن الثلاثة أزواج الأخرى .

‎6- العمر ما بين 1.5- 2.5 عام : يحدث تبديل للزوج الثاني من القواطع اللبنية ، وينمو الزوج الدائم بدلا منها عند الوصول لعمر 2.5 سنة يصبح في الفم 4 أسنان طويلة في المنتصف يحيط بها سنتان صغيرتان من كل جانب .

‎7- العمر ما بين 2.5 - 3.5 عام : يحدث تبديل في الزوج الثالث من القواطع حيث يصبح الفك السفلى به 6 أسنان طويلة في المنتصف يحيط به سنة صغيرة من كل جانب .

‎8- العمر ما بين 3.5 - 4 أعوام : يحتوى لفك السفلى على 8 أسنان كبيرة وكلما تقدم الحيوان في العمر تآكلت الأسنان، وكبر الفاصل بينها ، وتغير لونها إلى الأصفر ، ثم تبدأ في التساقط حتى تتساقط كلها تقريبا عند عمر 8 سنوات .

