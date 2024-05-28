شكرا لقرائتكم خبر عن كليات جامعة حلوان تواصل تنظيم ماراثون امتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كليات جامعة حلوان ، تنظيم وعقد امتحانات نهاية العام الجامعى والتى تعقد حضورياً داخل قاعات الجامعة الرئيسية وداخل مدرجات الكليات.

فيما أكد عدد من عمداء الكليات على انتظام أعمال التصحيح والرصد لنماذج الإجابات داخل الكنترولات يوميا بمجرد انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات وذلك حتى يتم إعلان النتائج بعد أيام قليلة من انتهاء الماراثون.

وكان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أعلن عن استعداد جامعة حلوان التام لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023 -2024، والذي جاء نتيجة العمل الجاد والاجتهاد في التحضير من خلال وضع خططاً محكمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وفاعلية، وضمان توفير بيئة امتحانية ملائمة، حيث قامت الجامعة بتجهيز القاعات الامتحانية بكل ما يلزم من مستلزمات، مع توفير الإمكانيات التقنية اللازمة لتنفيذ الامتحانات، وتولى الجامعة اهتماماً خاصاً بتوفير بيئة تعليمية مثالية وفرص متكاملة لنجاح الطلاب، وضمان تقديم أفضل الظروف لإجراء الامتحانات وضمان نجاح جميع الطلاب في تحقيق أهدافهم الأكاديمية.