سمير راغب لـ عماد جاد: "إنت بتردد رواية إسرائيل".. والأخير ينفعل: "اسحب الكلمة دي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أفاد الدكتور عماد جاد، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأن هناك بعض التحفظات بشأن التعامل مع حادث إطلاق النار الأخير على الحدود في رفح، والذي أسفر عن استشهاد أحد أفراد الأمن المصري.

في تصريحات له ضمن برنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، لفت جاد إلى أن هناك تأخير في إصدار البيانات الرسمية المتعلقة بالحادث.

خلال الحوار، تطرق جاد إلى التوتر الحالي في الأجواء ووصف العلاقات المصرية-الإسرائيلية بأنها متردية، مشيراً إلى حالة الارتباك التي يعيشها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. وأكد أن الاشتباك المسلح الذي حدث على الحدود يعد سابقة هي الأولى من نوعها بين البلدين.

وأضاف جاد أن القوة العسكرية المصرية معروفة ولا تحتاج إلى إثبات، وأن إسرائيل على رراية تامة بهذا الأمر، مشيراً إلى وقوع عدة حوادث في الفترة السابقة.

وعندما اعترض العميد سمير راغب على تصريحاته قائلاً إنه يردد رواية الجانب الآخر، رد جاد قائلاً إنه يرفض هذا الوصف ويحترم العميد راغب، مؤكداً في الوقت نفسه أن إسرائيل تقوم بأفعال إجرامية.