شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مستندات لتجديد رخصة إشغالات بالجيزة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن المستندات المطلوبة لتجديد رخصة إشغالات، إذ تقدم المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، عشرات الخدمات الهامة لأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة، منها: (تجديد رخصة إشغالات، استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل في حال التنازل أو وفاة المرخص له، استخراج بدل فاقد أو تالف للرخصة).

ويمكن لأصحاب المحال، التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لتجديد رخصة إشغالات، على أن يتوافر مع مقدم الطلب الأوراق والمستندات الآتية: (صورة توكيل (في حالة أن المتقدم للطلب وكيل عن المالك - صورة البطاقة الشخصية - صورة آخر إيصال - صورة الترخيص).

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.

يُذكر أن محافظة الجيزة تمكنت مؤخرًا من ضبط 2900 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال والباعة الجائلين، ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات، بقطاع هضبة الأهرام، وذلك بمناطق الثروة المعدنية والضغط العالي والعشرين.