شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف وطن مركز البحوث صناعة الحرير الطبيعى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مروة عاطف رئيس قسم هندسة الغزل والنسيج بالمركز القومى للبحوث، أن المركز يضم 6 مراكز تخدم البيئة والزراعة والصحة، وأنه من بين المشروعات التى تبناها المركز مشروع توطين الحرير الطبيعى فى مصر، ويعد أحد مشروعات المصرية الذى ينفذها مركز البحوث الزراعية لتشغيل القرى فى الصعيد لتربية دود القز حتى إنتاج القماش الحرير.

وأوضحت الدكتورة مروة، أن مركز بحوث وتكنولوجيا هندسة النسيج، يتميز بوجود عدد من العوامل الخاصة بالأقمشة والجلود، وبه أيضا صالة تجارب نصف صناعية، لتدريب الطلبة على المشروعات البحثية لهم، كما يوجد أقسام تجهيزات وصباغة الألياف، للمساهمة فى معوقات الإنتاج، ومساعدة الشركات على جودة المنتج.