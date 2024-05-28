شكرا لقرائتكم خبر عن ‫علامات للتأكد من سلامة الأضاحى واللحوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 20 علامة للتأكد من سلامة الأضاحى واللحوم فى إطار الدور التوعوى والإرشادى للوزارة.

وكانت العلامات التى تم تحديدها كما يلى:-

بالنسبة للأضاحى

1- أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.

2- أن تكون العينان لامعتان براقتان، ولا يوجد بهما أى اصفرار أو احمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.

4- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

5- أن يكون فم ولسان الأضحية خالى من الالتهابات والإفرازات.

6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

7- أن يكون الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

8- أن يكون الحيوان نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.

9- أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

10- أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تُحس باليد عند لمسها.

11- ألا يكون الكرش ممتلئ بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه.

12- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال .

ثانياً بالنسبة للحوم

13- لون اللحم الجيد ما بين الأحمر الفاتح والغامق

14- أن يكون نسيج اللحم صلب متماسك فلا يترك أثر عند الضغط عليه باليد

15- أن تكون اللحوم خالية من أى بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزيفية حمراء.

16- أن تكون اللحوم ذو رائحة طبيعية جيدة، ولا يكون بها رائحة تعفن أو تزنخ.

17- ضرورة شراء اللحوم من محلات جزارة نظيفة ومعروفة.

18- التأكد من وجود أختام المجازر الحكومية على اللحوم.

19- أن تكون خالية من أى مظاهر لأنسجة مخاطية أو رخوية.

20- أن تكون قطع اللحوم متجانسة فى الشكل واللون والملمس والقوام.