8 دعاوى سبّ وقذف تلاحق مرتضى منصور أمام المحكمة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر 8 دعاوى تتهم مرتضى منصور بالسب والقذف.

يواجه مرتضى منصور اتهامات بالسب والقذف والتشهير من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومستشار الأهلي القانوني محمد عثمان، وممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، والإعلاميين أحمد شوبير وعبد الناصر زيدان، وهاني العتال، نائب رئيس الزمالك سابقًا.

اتهم المدعين "منصور" بتعمد إزعاجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإساءة استخدام مواقع التواصل لارتكاب الجريمة السالفة.

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا - قضى عقوبته وأفرج عنه - وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.