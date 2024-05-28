أمطار وحجب أشعة الشمس.. بيان مهم بشأن طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد غطاء سحابي يؤثر على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يعمل على حجب أشعة الشمس نسبيًا ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس.

وأضافت الهيئة أنه توجد فرص اليوم لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرفة من جنوب سيناء.

وأعلنت الهيئة، أنه يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتابعت: "الطقس سيكون معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٢ درجة

- السواحل الشمالية ٢٥ درجة

- جنوب سيناء ٣٨ درجة

- شمال الصعيد ٣٤ درجة

- جنوب الصعيد ٤٣ درجة