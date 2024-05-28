إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

وقعت إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعى وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقام بتوقيع البروتوكول اللواء توفيق مختار توفيق مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة والدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

يهدف البروتوكول إلى التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين فى مجال تطبيقات الذكاء الإصطناعى والإستفادة من البيانات وصور الأشعة التشخصية المتوفرة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وكذا الاستفادة من الإمكانيات العملية والفنية للكوادر الفنية للطرفين فى جميع مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.

يأتى البروتوكول فى إطار حرص القوات المسلحة على خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية فى مختلف القطاعات بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية بالدولة.