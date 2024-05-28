شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تحدد شروط ومواعيد التحويلات للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات التعليمية، موعد وشروط التحويلات بين المدارس للعام الدراسي المقبل 2024/2025، مضيفة أن التحويلات تبدأ من المستوي الثاني لرياض الأطفال بمدارس اللغات الرسمية والمتميزة، ولا يوجد تحويلات بالمستوي الأول لرياض الأطفال 1 KG .

وشددت المديريات التعليمية،على أنه تبدأ التحويلات بين المدارس بداية من 1 يوليو ولمدة شهر ونصف وحتي 15 أغسطس المقبل، وذلك طبقا للكتاب الدوري رقم 40، مشيرا إلي أنه يجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل إلي الصفوف المناظرة بالمدارس العربية اذا استوفوا الشروط المقرره للقبول بها ولا يجوز التحويل من المدارس العربية إلي مدارس اللغات بنوعيها طبقاً لما ورد في القرار الوزاري رقم 285 .

- يجوز تحويل طلاب المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى المدارس الرسمية للغات ويجوز العكس.

- يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات إلي المدارس الرسمية للغات بنوعيها علي أن يكون التلميذ مقيد بتلك النوعية من المدارس الخاصة للغات قيداً صحيحاً وبعد استيفاء كافة الشروط ومنها سماح الكثافة واجتياز اختبار تحديد المستوى .

- لا يجوز تصعيد الطفل من المستوى الثاني لرياض الأطفال الي الصف الأول الابتدائي بذات النوعية من المدارس الا بتقديم جديد للأوراق للمرحلة الابتدائية .

- في جميع الأحوال يشترط أن يتم التحويل في حالة وجود أماكن شاغرة وبما لا يخل بالكثافة المقررة .

- يتقدم الراغب في التحويل بطلب إلى المدرسة طبقا للآتي :

- تحرير استمارة طلب التحويل بحضور ولي الأمر شخصيا .

- 4 صورة شخصية حديثة .

وعلي المقبولين تقديم بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية لآخر صف دراسي 2023/2024 علي أن يقوموا بتسديد المصروفات خلال ١٠ أيام من إعلان نتيجة التحويلات .

- أربع استمارات تحويل من المدرسة المطلوب التحويل منها يتم اعتمادهم من المدرسة الرسمية للغات القادم منها إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بديوان عام ) المديرية ويتم تسليم ورقتين منهم.