شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: طرح الخراف الحية بسعر يتراوح بين 180 و190 جنيها للكيلو القائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد العميد محمود السعدني العضو التنفيذي بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين أنه سيتم طرح الخراف الحية بسعر 180 إلى 190 جنيها للكيلو القائم، كما سيتم طرح اللحوم والدواجن والخراف في 1350 منفذا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية إضافة إلي انه مستهدف إقامة 26 شادر على مستوي الجمهورية لطرح الخراف الحية، وأنه يتم يوميا ضخ ما يقرب من 35 إلى 40 طن لحوم يوميا وتصل إلى 130 و140 طنا قبل عيد الاضحي، بما يقرب من 600 و700 طن رأس ماشية.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه مستهدف ضخ اللحوم والدواجن في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تتراوح من 30 لـ40% عن مثيلاتها في السوق المحلية، ضمن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، وإنه مستهدف طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة عبر الشركة المصرية السودانية، وذلك لتوزيعها على 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة خلال عيد الأضحى المبارك.