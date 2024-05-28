شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: ضخ اللحوم والدواجن فى المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه مستهدف ضخ اللحوم والدواجن في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تتراوح من 30 لـ40% عن مثيلاتها في السوق المحلية، ضمن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

وقال المصيلحي، إنه مستهدف طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة عبر الشركة المصرية السودانية وذلك لتوزيعها على 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة خلال عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تنويع المناشئ التي يتم استيراد اللحوم منها وهي السودان وجيبوتي وأوروجواي والهند إضافة إلي البلدية وأن تلك اللحوم تأتي رؤوس ماشية حية، ويتم ذبحها في محجري توشكي وسفاجا.

وقال العميد محمود السعدني العضو التنفيذي بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن كميات اللحوم متوفرة و آمنة تماماً، يوجد حاليا في محجر توشكي 8 آلاف رأس ماشية، ويتم استعاضتهم بشكل دوري من خلال 7500 رأس ماشية داخل الحدود السودانية كما أن هناك 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي متواجدة حاليا في محجر سفاجا، وخلال الأيام القادمة سيتم استلام 5 آلاف أخري، بإجمالي 10 آلاف رأس ماشية.

وأضاف السعدنى، أنه تم التعاقد على 1000 طن لحوم هندي، تم استلام منهم 385 طن، وجاري استلام الكميات الأخري تباعاً، كما أن هناك لجان من وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية متواجدة في السودان وجيبوتي للكشف على الماشية في بلد المنشأ قبل شحنها لمصر، ثم يتم الكشف مرة ثانية عليها عند وصولها، والكشف البيطري الثالث بعد عملية الذبح للتاكد من سلامة اللحوم وخلوها من اي أمراض.

وقال السعدني، إنه يتم طرح اللحوم و الدواجن بأسعار أقل من السوق المحلية بما يتراوح من 30 إلي 40٪، حيث يتم طرح كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيها، بينما اللحوم السوداني 285 جنيها، وضأن مجمد أوروجواي 335 جنيها، والضأن البلدي 360 جنيها، لافتا إلى أن سعر كيلو اللحوم الهندي المبردة 220 جنيها، بينما يتم طرح كيلو الدواجن المحلي والمستوردة بسعر 100 جنيه، والصدور بسعر 57 جنيها للطبق زنة 450 جراما، والأوراك 90 جنيها للطبق زنة 900 جرام، كما أنه سيتم طرح الخراف الحية بسعر 180 إلي 190 جنيها للكيلو القائم، لافتا إلى أنه سيتم طرح اللحوم والدواجن والخراف في 1350 منفذا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلي أنه مستهدف إقامة 26 شادرا على مستوي الجمهورية وأنه يتم يوميا ضخ ما يقرب من 35 إلي 40 طن لحوم يوميا وتصل إلي 130 و140 طنا قبل عيد الأضحي، بما يقرب من 600 و700 طن رأس ماشية.