شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين استعدادا لعيد الأضحى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد محمود السعدني العضو التنفيذي بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين أنه يتم طرح اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى المبارك 2024 بأسعار أقل من السوق المحلية بما يتراوح من 30 إلي 40% وذلك، حيث يتم طرح كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيها، بينما اللحوم السوداني 285 جنيها، والضأن المجمد أوروجواى 335 جنيها، والضأن البلدى 360 جنيها.

وأضاف السعدني أن سعر كيلو اللحوم الهندي المبردة 220 جنيها، بينما يتم طرح كيلو الدواجن المحلي والمستوردة بسعر 100 جنيها، والصدور بسعر 57 جنيها للطبق زنة 450 جراما، والأوراك 90 جنيها للطبق زنة 900 جرام.