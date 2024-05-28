شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. جامعة حلوان الأهلية تعلن ضوابط القبول للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان الأهلية شروط القبول للعام الجامعي 2024/ 2025، وهي كالتالي:

١- يتم قبول الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية الأزهرية، وشهادة مدارس النيل، وشهادة مدارس المتفوقين (Stem).

٢- يتم قبول الطلاب من الحاصلين على شهاداتهم هذا العام ٢٠٢٤، والعام الماضي ٢٠٢٣ فقط.

كما أعلنت الجامعة ضوابط التخصص العلمي للطلاب للقبول بالكليات والبرامج المختلفة.

أولاً: كليات تقبل طلاب الشعبة العلمية:

١- شعبة علمي علوم:

- كلية طب الأسنان

- كلية العلاج الطبيعي

- كلية العلوم (برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية).

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامج المختبرات الطبية).

٢- شعبة علمي رياضة:

- كلية الهندسة (برنامج النظم الذكية- برنامج العمارة والتصميم البيئي- برنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات- برنامج التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع- برنامج المصانع الرقمية- برنامج الإلكترونيات التطبيقية).

ثانياً: كليات تقبل طلاب الشعبتين (علمي علوم – علمي رياضة)

- كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات (برنامج علوم البيانات- برنامج برمجيات الوسائط المتعددة- برنامج برمجيات الإنسان الآلي).

- كلية الفنون والفنون التطبيقية (برنامج التصميم الداخلي البيئي).

ثالثاً: كليات تقبل طلاب الشعبتين (العلمية – الأدبية):

- كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال (برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي- برنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد- برنامج نظم الذكاء وتحليل الأعمال- برنامج الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال).

- كلية الفنون والفنون التطبيقية ( برنامج الاتصال البصري وفنون الميديا- برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية).