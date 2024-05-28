شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التموين: طرح اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها إعلان وزارة التموين ضخ اللحوم والدواجن فى المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%.. وتحديدها أسعار الخراف الحية بـ180 جنيها للكيلو القائم

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..