شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التموين: طرح اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها إعلان وزارة التموين ضخ اللحوم والدواجن فى المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%.. وتحديدها أسعار الخراف الحية بـ180 جنيها للكيلو القائم
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..وزير التموين: ضخ اللحوم والدواجن فى المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه مستهدف ضخ اللحوم والدواجن في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تتراوح من 30 لـ40% عن مثيلاتها في السوق المحلية، ضمن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك. وزارة التموين :طرح الخراف الحية بسعر يتراوح بين 180 و190 جنيها للكيلو القائم
اكد العميد محمود السعدني العضو التنفيذي بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين انه سيتم طرح الخراف الحية بسعر 180 الي 190 جنيها للكيلو القائم كما سيتم طرح اللحوم و الدواجن والخراف في 1350 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية إضافة إلي انه مستهدف إقامة 26 شادر على مستوي الجمهورية لطرح الخراف الحية ، وأنه يتم يوميا ضخ ما يقرب من 35 الي 40 طن لحوم يوميا و تصل إلي 130 و140 طنا قبل عيد الاضحي، بما يقرب من 600 و700 طن رأس ماشية. مجلس الوزراء: إجمالى توريدات القمح حتى صباح اليوم 3 ملايين و63 ألف طن
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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه مستهدف ضخ اللحوم والدواجن في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تتراوح من 30 لـ40% عن مثيلاتها في السوق المحلية، ضمن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك. عودة حركة المترو لطبيعتها بالخط الأول.. والدفع بقطارات لامتصاص الزحام
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التقى صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف توافُر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع، وكذلك إجمالي توريدات القمح المحلي، لا سيّما مع اقتراب عيد الأضحى المُبارك. مصر كلمة السر فى توجيه العالم للدفاع عن القضية الفلسطينية.. نواب وسياسيون: موقف الدولة المصرية الثابت غير مفاهيم المجتمع الدولى.. ويؤكدون: تقود بوصلة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين رغم محاولات التقليل من دورها
منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب الغاشمة على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلى فى تداعيات أحداث السابع من أكتوبر الماضى وخرج الرئيس عبد الفتاح السيسى يعلن موقف الدولة المصرية الواضح تجاه القضية الفلسطينية ورفضه لعدم تصفيتها بالتهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم ووقف الحرب على المدنيين العزل فى قطاع غزة، واستمر موقف مصر على هذا النهج ويضغط على المجتمع الدولى لتبنى ذات الرؤية وعلى الرغم من أكاذيب الاحتلال المستمرة للظهور بدور الضحية أمام دول العالم للوقوف بجوارها ومد يد العون لها بكل الطرق الممكنة، إلا أن إصرار الدولة المصرية على إظهار الحقيقة والتواصل مع كافة الدول لتوضيح الصورة الكاملة والتنديد بما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلى فى حق الفلسطينيين والمطالبة بضرورة وقف إطلاق النار وحل الدولتين لضمان الحفاظ على حقوق الفلسطينيين. طفرة غير مسبوقة فى قطاع الزراعة بالجمهورية الجديدة.. كيف تخطط مصر لزيادة الرقعة الزراعية؟.. استنباط أصناف من التقاوى تتحمل الظروف المناخية وتكون قليلة استهلاك المياه.. وتطوير نظم الرى إلى الأساليب الحديثة
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة فى دعم منظومة الأمن الغذائى بصورة مباشرة وشهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ويتمثل هذا الدعم فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، هذا علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه. إبادة بلا هوادة.. قوات الاحتلال تقصف المخيمات وتحرق النازحين الفلسطينيين أحياء.. الأونروا: الحرب على المدنيين فى غزة مستمرة.. المقررة الأممية فى الأراضى المحتلة: الإبادة بغزة لن تنتهى دون فرض عقوبات على إسرائيل
مجزرة جديدة وانتهاك إنساني صارخ قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات قليلة، بعد أن قصفت قوات الاحتلال مخيمات النازحين في رفح الفلسطينية بالقرب من مخازن الأمم المتحدة للمساعدات، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة أخرين.
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