شكرا لقرائتكم خبر عن تسرب المياه داخل سفينة تجارية جنوب غرب اليمن بـعد إصابتها بـ 3 صواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، عن تلقي بلاغ من سفينة تجارية باستهدافها بثلاثة صواريخ على بعد حوالي 54 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من الحديدة باليمن، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضافت شركة أمبري، أن السفينة أطلقت نداء استغاثة، وقالت إن أضرار لحقت بقسم لتخزين البضائع وإن هناك تسربا للمياه.

وقبلها، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن مصادر، إن إسرائيل سلمت الوسطاء اليوم مقترحها بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.