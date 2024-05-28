شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى البرقوق والمشمش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصولى البرقوق والمشمش مراعاتها، خلال شهر مايو.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
1-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم.
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط .
5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
6-جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للاصابة.
7-يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش قبل الجمع بمدة كافية
8- يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الاسبوع) .
9- 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
10- مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية والعنكبوت الاحمر والاناسيا.
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