شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى البرقوق والمشمش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصولى البرقوق والمشمش مراعاتها، خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

1-‎المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم.

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط .

5-‎الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري

6-جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للاصابة.

7-يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش قبل الجمع بمدة كافية

8- يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الاسبوع) .

9- 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

10- مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية والعنكبوت الاحمر والاناسيا.