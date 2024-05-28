شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى: ضبط 2683 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 2683 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية مقطعات دواجن وأسماك مملحة ومقطعات ومصنعات لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

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وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الاغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.