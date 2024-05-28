شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة محملة قمح وذرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31418 طن تشمل: 2338 طن رمل و9306 طن يوريا و 700 طن مولاس و4850 طن بودرة جبس و1000 طن علف و13224 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46722 طن تشمل: 9163 طن قمح و 1350 طن ذرة و 5195 طن حديد و632 طن خشب زان و7903 أطنان خردة و12000 طن سكر و6269 طن أبلاكاش و4210 أطنان بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1824 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 656 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3635 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 26876 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 206658 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2390 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كوم ابو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5946 حركة.