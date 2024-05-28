شكرا لقرائتكم خبر عن "متبقيات المبيدات": تدريب 21 متخصصا من ليبيا وقطر للمكافحة المتكاملة لنخيل البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 21 متخصصا من دولتي ليبيا وقطر ضمن فعاليات دورة تدريبية للمكافحة المتكاملة لنخيل البلح،.

شارك في حضور الدورة 21 متخصصا من " ليبيا ، قطر " للتعرف على الدور الذي يقوم به المعمل في مجال سلامة الغذاء، وذلك ضمن فعاليات "الدورة التدريبيبة الرابعة لنخيل التمر" والتي نظمتها الشركة المصرية السعودية للزراعة العضوية والتقليدية (اسكو) .

وتهدف الدورة إلى التوسع في مجال زراعة النخيل وتطوير آلياته وبالتعاون مع المعمل لما له من دور كبير في سلامة المنتجات الزراعية المختلفة من خلال التحاليل الدقيقة والمعتمدة من عدة جهات دولية.

واشتمل البرنامج التدريبي داخل المعمل على التعريف بمتبقيات المبيدات وأسباب تواجدها بالمنتجات، كيفية التقليل من وجودها، التشريعات الدولية والمحلية الخاصة بمتبقيات المبيدات وحدودها، كيفية تفسير النتيجة عند ظهور شهادة التحليل.

وقام المتدربون بالجزء العملي من التدريب داخل قسم متبقيات المبيدات حيث تم شرح كافة النقاط الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات في العينات الواردة للمعمل من استقبال العينة وطحنها وتجهيزها وتحليلها حتى الوصول لاصدار شهادة بنتائج التحليل ثم تنظيم جولة تفقدية داخل اقسام المعمل المختلفة.

قالت الدكتورة هند عبداللاه، أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتطوير علاقات التعاون الزراعي العلمي والفني بين مصر والدول العربية الشقيقة .

وأشارت عبداللاه، إلى الدور الرائد للمعمل في مسايرة الاتجاهات الحديثة في التعامل العملي مع متبقيات المبيدات وإيجاد الحلول المناسبة للسيطرة عليها والتخلص منها من أجل الحفاظ علي صور الحياة المختلفة و دور المعمل في مجال تحليل الملوثات في الأغذية والبيئة وما يقدمه من دور هام في مجال سلامة الغذاء والصادرات المصرية وما يقدمه أيضاً من الناحية البحثية والإرشادية لدعم المنتجين والمصدرين، كما استعرض باحثو المعمل الدور الذي يقوم به كل قسم في هذا المجال.