شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تضخ 180 ألف طن سكر و60 ألفطن زيت بمنافذ المجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك 2024، كما تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ما يقرب من 180 ألف طن سكر معبأ و60 ألف طن زيت طعام، و15 ألف طن أرز، و20 ألف طن مكرونة، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية.

كما ستوفر الوزارة الدقيق للمخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم طوال فترة عيد الأضحى المبارك أيضا توفير القمح للمطاحن لإنتاج الدقيق وتوزيعه على المخابز المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه سيتم طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة، تم استيرادها بمنافذ التوزيع والتى يصل عددها 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما سيتم طرح 5000 رأس ضأن مبردة من خلال تلك المنافذ.