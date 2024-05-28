شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: ضبط 9 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين، وذلك فى اطار المتابعة المستمرة للأسواق.

وأكد محافظ القاهرة، علي ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط 9 طن لحوم حمراء، ومفروم، وكبدة غير صالحة للاستهلاك، و600 كجم مضبوطات مخالفة للمواصفات، وضبط 3.5 طن لحوم بيضاء غير صالحة للإستهلاك ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 43 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم .