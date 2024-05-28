شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة عيد الأضحى فى جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجازة عيد الأضحى 2024، بجدول امتحانات الثانوية العامة 2824، موضحة أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم 13 يونيو المقبل حتى 21 من نفس الشهر، على أن يبدأ الطلاب أول يوم بالمواد الدراسية الأساسية وهى اللغة العربية يوم 22 يونيو



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضى والامتحان مسحوب من بنك الأسئلة تُسحب منه الاختبارات وتم مراجعة الأسئلة من خلال لجان متخصصة، فى كل المواد.



وشددت الوزارة، على أنه يمنع منعا باتا على طلاب الثانوية العامة دخول لجنة الامتحان بورقة بيضاء ويوجد مسودة فى كراسة الأسئلة يمكن للطالب استخدامها، جاء ذلك ردا على استفسار طلاب الشعبة العلمية حول إمكانية دخول لجنة الامتحان بورقة بيضاء لاستخدامها فى الإجابة فى مادة الفيزياء.



ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.