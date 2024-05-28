شكرا لقرائتكم خبر عن "هندسة عين شمس" للطلاب: محضر غش حالة ضبط التليفون المحمول داخل اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظم الامتحانات فى أسبوعها الثانى بكلية الهندسة جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية، والدكتور أحمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع مختلف الإدارات والوحدات، وتستمر يوم الخميس 27 يونيو 2024.

وتم تنظيم اللجان لتكون مقسمة على ثلاث فترات في اليوم طوال أيام الأسبوع وتجهيز عدد 36 لجنة بسعة استيعابية 3016 طالبا، وتطبيق كافة الإجراءات وتوفير الأجواء المناسبة لراحة الطلاب وجاهزية الأطقم الطبية.

ووضعت كلية الهندسة تعليمات هامة لطلاب الكلية أثناء فترة الامتحانات أهمها كما يجب عمل Download for QR Code الخاص بكل مادة والذي يعتبر الوسيلة الوحيدة لتسجيل حضور الطالب للامتحان مع طباعتها ورقيا حيث أنه لن يسمح بدخول الكلية لأي طالب إلا بعد مراجعة ورقة QR Code من قبل أفراد الأمن الإداري المتواجدين أمام جميع بوابات الكلية.

ومن بين التعلميات: على كل طالب إحضار كارنيه الكلية أو بطاقة الرقم القومي الخاص به وإظهارها لأفراد الأمن الإداري على البوابات أو للمراقب عند تسجيل الحضور داخل اللجنة، وعلى كل طالب عدم اصطحاب شنطة ظهر أو أي أوراق أو ملازم للمراجعة داخل لجنة الامتحان.

وأكدت الكلية أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بإصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل اللجان حتى وإن كان مغلقاً وفي حالة ضبط الموبايل مع أي طالب داخل اللجنة يحرر له محضر غش ويخرج من اللجنة علما بأن مسئولية الحفاظ على الموبايل خارج اللجنة أثناء فترة الامتحان هي مسئولية الطالب نفسه وليست مسؤولية إدارة الكلية.

ونبهت الكلية على الطلاب بأنه لن يسمح لأي طالب بالتجول داخل لجنة الإمتحان نهائيا وذلك قبل موعد بدء الإمتحان ولكن سيكون مسموح له بالجلوس في المكان المحدد له فقط.

ومن بين التعلميات أيضا: على كل طالب التأكد من صحة البيانات المكتوبة على كراسة الإجابة الموجودة على الديسك الخاص به والمحدد بال .B.N فور دخوله إلى اللجنة، وعلى كل طالب كتابة البيانات المطلوبة على غلاف كراسة الإجابة بالإضافة إلى إعادة كتابة الرقم المدون أسفل الباركود في المكان المخصص له وايضا الرقم القومي الخاص بالطالب علماً بأن هذه صحة هذه البيانات تعتبر مسئولية الطالب وحده، وعلى كل طالب تقديم ورقة QR Code الرقم القومي أو كارنيه الكلية عند الطلب للسادة المراقبين لتسجيل حضور الطلاب داخل اللجان والتأكد من شخصية الطالب.