شكرا لقرائتكم خبر عن معهد صحة الحيوان يعلن تجديد اعتماد مركز تدريبه دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة سحر المعداوي مدير مركز التدريب والتعلم والاستشارات بمعهد بحوث صحة الحيوان تجديد اعتماد مركز التدريب والتعلم والاستشارات بمعهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركزالبحوث الزراعية اعتماداً دولياً طبقاً للمواصفة ISO:21001/2018، حيث يعد المركز أول مؤسسة معتمدة دوليا بمصر والشرق الأوسط للتدريب والتعلم والاستشارات.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، ان استمرارية منح الشهادة والجهود المبذولة من أدارة مركز التدريب والتعلم والاستشارات فى تنفيذ الخطة المعتمدة من مركز البحوث الزراعية وتخطيهم المعوقات التى تعوق التدريب فى الفترة الحالية متمنيا لهم مزيد النجاح والتقدم فى مجال التدريب، وان بتلبية طلبات المعامل من اعطاء جزء كبير من الخطة باستخدام التقنيات الحديثة.

وأضاف الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن مركز التدريب يقوم دائما بتقديم عدة خدمات منها التدريب النظرى والعملي في مجال الصحة الحيوانيه للبرنامج دعم الا طباء البيطريين العاملين في قطاعات الحكومية ورفع كفاءتهم وكذلك يقدم الخدمات الاستشارية والدعم الفني للقطاع الانتاج في مجال ادارة الثروة الحيوانيه ومنتجي اللحوم والدواجن والخطط المستقبليه للتحكم في الامراض.

أشار إلى أن رؤية المركز أن يصبح الرائد على المستوى الإقليمي والدولي في مجالات التدريب والتعليم والاستشارات، ورسالته تدريب وتأهيل العاملين في جميع المجالات العلمية والطبية والإدارية بهدف تنمية ورفع قدرات المتدربين، وأن يقدم خدمات ذات دقة عالية تتواكب وتفوق متطلبات الأطراف المعنية.

وأضاف أن مركز التدريب والتعلم والاستشارات يهدف إلى التطوير المستمر من خلال مواكبة ونقل التكنولوجيا الحديثة سواء منفردة أو من خلال مشاركات مع الغير، والاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المادية والبشرية المتاحة لتحقيق متطلبات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد أن المركز نجح فى تخطى الظروف العالمية الراهنة التى حدت كثيرا من النشاط التدريبى على مستوى العالم وخاصة فى مجال تقييم المخاطر و بتنفيذ الدورات الموجودة فى الخطة التدريبية عبر الفيديو كونفرانس وتأهيل المدربين للتعامل مع تلك التنقية بكفاءة عالية، كما تم مراجعة تقييم الدورات التدريبية بتقنية الفيديو كونفراس التى عكست تفاعل المتدربين بأكثر من 85%، وهى النسبة العالمية المقبولة فى هذا المجال.

واشارت الدكتورة سحر المعداوي مدير مركز التدريب والتعلم والاستشارات بمعهد بحوث الصحة الحيوانيه ان المركز يقوم بتصميم الحقائب التدريبية بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات الأطراف المعنية وتلبى متطلبات الافراد والمؤسسات.

كما يقوم المركز بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة وان المركز يساهم ايضا في اجراء البحوث العلمية من خلال تطوير النتائج وتقديم الموضوعات التطبيقية في مجال الصحة الحيوانية.