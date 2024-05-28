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بشرى للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الأيام وحتى نهاية الأسبوع .

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، إلى أن البلاد تشهد انخفاض فى درجات الحرارة بداية من اليوم على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لتصل العظمى على القاهرة بين 30 إلى 32 درجة .

وأضاف أن ذلك يأتى فى ظل وجود غطاء سحابى على شمال الجمهورية يحجب جزء من أشعة الشمس وقد يؤدى إلى تساقط الأمطار الخفيفة والرعدية على مناطق من جنوب سيناء .

وتابع : كما تشهد البلاد نشاط نسبى للرياح يساعد على تلطيف الأجواء ، لافتا إلى أن هذه الأجواء تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى مع اضطراب طفيف فى حركة الملاحة على البحر الأحمر .

وأشار إلى أنه من المتوقع مع بداية الأسبوع المقبل بداية ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ، مناشدا المواطنين بمتابعة النشرات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل يومى.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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