شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الأيام وحتى نهاية الأسبوع .

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، إلى أن البلاد تشهد انخفاض فى درجات الحرارة بداية من اليوم على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لتصل العظمى على القاهرة بين 30 إلى 32 درجة .

وأضاف أن ذلك يأتى فى ظل وجود غطاء سحابى على شمال الجمهورية يحجب جزء من أشعة الشمس وقد يؤدى إلى تساقط الأمطار الخفيفة والرعدية على مناطق من جنوب سيناء .

وتابع : كما تشهد البلاد نشاط نسبى للرياح يساعد على تلطيف الأجواء ، لافتا إلى أن هذه الأجواء تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى مع اضطراب طفيف فى حركة الملاحة على البحر الأحمر .

وأشار إلى أنه من المتوقع مع بداية الأسبوع المقبل بداية ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ، مناشدا المواطنين بمتابعة النشرات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل يومى.



