شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: ارتفاع درجات الحرارة تعطل أنماط هطول الأمطار ودورة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم أزمة شح المياه عالميًا وان ارتفاع درجات الحرارة تعطل أنماط هطول الأمطار ودورة المياه بأكملها.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : نصف سكان العالم تقريبا يعانون من شح شديد في المياه لجزء من العام على الأقل.

واستكملت وزارة الصحة والسكان : من المتوقع أن تزداد هذه الأرقام ويتفاقم الوضع بسبب تغير المناخ والنمو السكاني مضيفة أن التغير المناخي حقيقة مؤكدة وعلينا مواجهته كما إن تلوث الهواء الداخلي أو الخارجي يسبب وفاة فرد واحد كل 5 ثوانٍ عالميًا نتيجة لحرق الوقود الأحفوري المسبب لأزمة المناخ.

وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية مبادرة التغير المناخي والتغذية (I-CAN) التي أطلقتها مصر خلال فعاليات الـ«COP 27» في تسريع وتيرة العمل على معالجة تداعيات التغييرات المناخية في دول العالم، والتي ينتج عنها سوء التغذية.

وتوجهت وزارة الصحة والسكان بالشكر لمنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة الـ«FAO» لتعاونهم مع مصر في العديد من المشروعات التنموية، وخاصة في إطلاق مبادرة (I-CAN).

كما أكدت الوزارة التزام مصر باتباع نهج متكامل للتغذية وتغير المناخ، واتخاذ إجراءات سياسة للتعامل مع تغير المناخ، والتخفيف من تأثيراته لتحسين التغذية، والعمل على أنظمة غذائية صحية ومستدامة.