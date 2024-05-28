شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خطوات مهمة يجب اتباعها حال السقوط خلال مناسك الحج.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من الخطوات التى يمكن اتباعها في حالة السقوط أثناء أداء مناسك الحج حيث تضمنت :-

1. كن هادئا قدر الإمكان

2. إذا لم تتأذى وشعرت بالقوة الكافية للنهوض لا تنهض بسرعة

3. دحرج يديك وركبتيك وابحث عن قطعة أثاث ثابتة، مثل كرسي

4. تمسك بالأثاث بيديك لدعم نفسك

5. عندما تشعر بالاستعداد، قم ببطء واجلس

واسترح قليلا قبل مواصلة نشاطك

6. حال عدم القدرة على القيام استدعي المساعدة وتوجه لأقرب عيادة طبية



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