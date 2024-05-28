شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: رصف وتوسعة طريق المريوطية من شارع فيصل حتى كوبرى الصحابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تقدم مراحل العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية وتحسين الرؤية البصرية بالقطاع بالكامل وإنشاء ممشى سياحي وحضاري أعلى القطاعات التي تم تغطيتها بترعة المريوطية.

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق المريوطية الشرقي والغربي، بدءًا من شارع الملك فيصل حتى كوبري الصحابة بالمنشية بطول 2.5 كم والمنفذ من خلال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، الأهمية الكبيرة التي يمثلها المشروع باعتباره أحد المحاور المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير، ويساهم في تحسين وتسهيل حركة سير المواطنين ويقضي على الكثافات المرورية بذلك القطاع الهام.

وتابع محافظ الجيزة أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق الطرفاية البطىء المدخل الجنوبى لمدينة البدرشين ضمن الطرق المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري.

واطلع محافظ الجيزة على خطة رصف ورفع كفاءة شوارع حسب النبي والخلفاء الراشدين وعمر بن الخطاب ومحمود سابق الحناوي بحي العمرانية في اإطار خطة تطوير عددًا من متفرعات الطرق الرئيسية والمحاور البديلة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بسرعه الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات المحددة للمشروعات.