شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة تصل المدارس.. ومتاح استلامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديريات التعليمية وصول أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 المدارس، موضحة أنه يمكن للطلاب الآن التوجه إلى المدارس لاستلام ارقام جلوس الثانوية العامة 2024، موضحة أن أقسام شئون الطلبة بالمدارس تقوم بتسليم الطلاب أرقام جلوس الثانوية العامة 2024، بشكل مجان بعد التأكد من هوية الطالب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اللجنة الامتحانية التى يؤدى فيها الطالب الامتحان سيكون فى جميع المواد الدراسية الأساسية والتى لا تضاف إلى المجموع ولا يمكن للطالب تغييرها، كما وجهت الطلاب بالحفاظ على أرقام الجلوس حتى لا تضيع.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو المقبل ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.