شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفينيا تعلن دراسة مقترح للاعتراف بدولة فلسطين خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حكومة سلوفينيا، الثلاثاء، دراسة مقترح للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الأسبوع الجارى، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

اعترفت إسبانيا اليوم بدولة فلسطين بشكل رسمى، وقال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى مدريد "سنساند السلطة الفلسطينية في مسار الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الجديدة، وسنواصل الدفع بشراكة مع أصدقائنا العرب؛ من أجل التنمية والسلام والاستقرار في المنطقة العربية".

وأكد سانشيز حول الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، حسبما نقلت صحيفة الباييس الإسبانية، أن بلاده ستدعو إلى مؤتمر سلام؛ حتى يتحقق حل الدولتين، مشيرا إلى أن موقف مدريد يتسق مع احترام القانون الدولي وأنها دائما تدافع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.