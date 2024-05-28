شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الطب البيطرى بالجيزة تحصن الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، أنه تم الانتهاء من تحصين 144 ألف و711 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك فى إطار الحملة القومية التى أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الشهر قبل الماضى.

تأتي الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ضمن برنامج التحصينات التى تقوم هيئة الطب البيطرى بتنفيذها سنويا لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية، وأنه تم توزيع اللقاحات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ الحملة على مختلف مديريات الطب البيطرى، ويتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعاونة بكل محافظة من محليات وشرطة والأوقاف والمجتمع المدني للسيطرة على مرض الحمى القلاعية بعتراته المختلفة وكذلك لرفع المستويات المناعية للحيوانات.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية و الوادى المتصدع تواصل عملها فى المحافظات و تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت الهيئة، أنه يتم خلال الحملة تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.