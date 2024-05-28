شكرا لقرائتكم خبر عن متاحة الآن.. إعلان نتائج طلاب صفوف النقل بالجيزة فى المدارس مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصدر تعليماته بنشر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل في المدارس مجانًا، على أن يتم تعليق النتائج على الجدران لتيسير الحصول عليها من الطلبة وأولياء الأمور، وذلك استجابة لأولياء الأمور وتيسيرًا عليهم.

وأشارت إلى أن توجيهات المحافظ أكدت على مراعاة تقسيم المراحل كل على حدة لمنع التكدس أثناء البحث عن النتائج، مشيرة إلى أن المدارس شهدت منذ صباح اليوم إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتائج الامتحان.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لـ طلاب صفوف النقل، (الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي)، إلكترونيًا، الأحد الماضي، عبر موقعها الرسمي، وذلك تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، والمساهمة في تحليل بيانات الطلاب وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم.

ويمكن للطلاب أو أولياء أمورهم، الاستعلام الآن عن النتيجة من خلال زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا.. واستكمال البيانات المطلوبة، وتشمل: (المرحلة التعليمية، والصف الدراسي، والرقم القومي)، وثم الضغط على زر عرض النتيجة.



نتائج مراحل النقل بالمدارس مجانا



إعلان نتائج صفوف النقل بالجيزة في المدارس



إعلان نتائج صفوف النقل في كشوف واضحة في المدارس