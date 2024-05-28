شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب داخل البرلمان الإيطالى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج حزب "حركة الخمس نجوم" اليساري المعارض (M5S) الإيطالى، اليوم، الثلاثاء، في مجلس النواب الإيطالي للموافقة على اقتراح يطالب الحكومة الإيطالية الاعتراف بدولة فلسطين، حسبما قالت قناة راى.

وأشارت القناة الإيطالية على موقعها الإلكترونى إلى أن بيان تلك القوة السياسية، أشار إلى أنه سيتم مناقشة أمر الاعتراف بفلسطين كدولة، في مؤتمر لقادة المنتدى التشريعي.

وأوضح البيان، الذى تم توثيقه قبل ساعات قليلة من قبل ريكاردو ريكياردي، نائب حركة النجوم الخمسة، والذى أدان أيضًا امتناع إيطاليا عن التصويت في 10 مايو على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يعترف بفلسطين مؤهلة لتصبح عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وبهذا المعنى فإن إيطاليا مطالبة باتخاذ موقف واضح على المستوى العالمي بهذا الشأن، بدءاً برفض الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تسببت حتى الآن في مقتل أكثر الالاف والاعتراف بدولة فلسطين ودعم اندماجها الكامل في الأمم المتحدة، حسبما قالت القناة الإيطالية على موقعها الإلكترونى.

وعلى وجه التحديد، ينص الاقتراح على أنه يجب على روما أن تدعم "في المنتديات الأوروبية والدولية المناسبة المبادرات الرامية إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل تحقيق الاعتراف الكامل بدولة فلسطين".

ويجب عليها أيضًا أن تعمل على تشجيع السلطات المختصة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى تبني موقف مشترك، داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حتى تعترف هذه الكتلة الإقليمية بفلسطين كدولة.

وفيما يتعلق بهذه القضية، أعرب زعيم حركة النجوم الخمسة، جوزيبي كونتي، عن أنه منذ أشهر "طلبنا من حكومتنا دون جدوى العمل الجاد لممارسة الضغط، لكننا حصلنا فقط على الامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة" وأشار إلى أن تصرفات إسرائيل وهي تتعارض مع القانون الدولي.