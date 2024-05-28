شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: معاناة ذوى الإعاقة فى غزة لا تطاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إن هذه الفئة من الناس فى غزة يتعرضون لضائقة شديدة، حيث يتوقعون أنهم سيكونون أول من يقتل بسبب محدودية فرص الفرار أو المشاركة فى عمليات الإجلاء".

وأكدت اللجنة أن الدمار الهائل الذي لحق بالمساكن والبنية التحتية المدنية والركام الناتج عن ذلك، إلى جانب عدم وجود إنذارات مسبقة بأشكال يسهل الوصول إليها وتدمير شبكات الاتصالات، جعل عملية الإجلاء مستحيلة للفلسطينيين ذوي الإعاقة.

وحذرت اللجنة من أن الأطفال ذوي الإعاقة معرضون بشدة لخطر الانفصال عن أسرهم، وأن معاناتهم لا تطاق. وقالت إنها صدمت برواية فتاة تبلغ من العمر 14 عاما مصابة بالشلل الدماغى، فقدت أجهزتها المساعدة، بما في ذلك كرسي متحرك، خلال الهجمات العسكرية، وبالتالى اضطر والديها إلى حملها أثناء الفرار من شمال غزة إلى جنوبها.



وقالت اللجنة إنها تشعر بالقلق إزاء الآثار غير المتناسبة على الأشخاص ذوى الإعاقة بسبب تدمير المستشفيات، وانقطاع الخدمات الأساسية وانعدام إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية. وأشارت إلى أن إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال في غزة ودولة طرفا فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ملزمة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوى الإعاقة.