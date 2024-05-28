شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل بجنوب أفريقيا: يجب معاقبة إسرائيل وعزلها بسب انتهاكاتها فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رونالد لامولا، وزير العدل بجنوب إفريقيا، إن الأمر الآن متروك في أيدي المنظمات المعنية للأمم المتحدة، وبما في ذلك بعض الجهات المعنية القضائية والقانونية لممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل، لأنه لا بد من وجود آليات لإنفاذ كل القوانين والقرارات من أجل أن يكون هناك حفاظا وامتثالا لكل القوانين والقرارات الصادرة بالإضافة إلى أهمية ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل، حيث يتم معاقبة وعزل إسرائيل بسب انتهاكاتها في غزة.

أضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القرارات الصادرة من العدل الدولية لابد أن تحترم على المستوى العالمي، وأي مجتمع لابد أن يكون لديه إجراءات واضحة ونافذة المفعول، وكل هذا من أجل ضمان وحماية القانون الدولي لتطبيقه على أي دولة أيا كانت.

وتابع: أن محكمة العدل الدولية لديها الكثير من الآليات الفاعلة، ولابد من أن يكون هناك قرارات صادرة من المنظمات المعنية من الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، وكذلك الدول الأعضاء، وأن تمارس دورا فعالا لإنهاء هذه الأزمة لضمان احترام كل القوانين.