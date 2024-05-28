شكرا لقرائتكم خبر عن أيرلندا تعلن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى فى رام الله إلى سفارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة الأيرلندية الثلاثاء، أن قرار الاعتراف بدولة فلسطين سيتيح رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في رام الله إلى سفارة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

كان وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، أكد أن بلاده ستتخذ خطوات ملموسة مع النرويج وإسبانيا لتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، مستنكرا فى الوقت نفسه الهجوم الإسرائيلى على مخيم للنازحين شمال غرب رفح، والذى أسفر عن سقوط ضحايا من النساء والأطفال.

وقال مارتن ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه النرويجي إسبن بارث إيدي، والإسباني مانويل خوسيه ألباريس، من بروكسل ـ إن الهجوم الذي وقع بالأمس مستهدفا أحد مخيمات النازحين في رفح ينتهك القانون الدولي.