شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الثانى.. رابط وموعد النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، إعلان نتائجهم بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد إعلان نتائج امتحانات طلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي (من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي).

عقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف الأول الثانوي العام (عربي - لغات) بمحافظة الجيزة في الفترة من الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 22/5/2024.

وأدى الطلاب يوم الأربعاء 8/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 11/5/2024 امتحان مادتي الفيزياء، والفلسفة، والإثنين 13/5/2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والأربعاء 15/5/2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا، والسبت 18/5/2024 امتحان مادة الرياضيات، والإثنين 20/5/2024 امتحان مادتي الأحياء، والتاريخ، والأربعاء 22/5/2024 امتحان مادة الكيمياء.

وعن نتيجة الفصل الدراسي الثاني، من المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال الأيام القادمة، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة وإعداد الكشوف النهائية بالكامل واعتمادها.

ويمكن للطلاب أو أولياء أمورهم الحصول على درجات المواد بالفصل الدراسي الثاني بالاسم والرقم القومي بعد إعلانها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا... أو بشكل مباشر بالاسم ورقم الجلوس من خلال المدارس بعد إعلانها من قبل المديرية من خلال كشوف النتائج التي ستعلق بلوحة الإعلانات داخل المدارس، دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.